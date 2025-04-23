'Hiçbir Şeye Benzemiyor' dediği tablonun değeri dudak uçuklattı! Milyonların sahibi oldu

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İngiltere’de yaşayan bir kadın, ailesinin evinde tam 40 yıldır asılı duran eski tabloların değerini öğrenince adeta şok geçirdi.

Gözünün alıştığı bu zarif kuş resimlerinin yalnızca estetik birer parça olduğunu sanıyordu. Ancak kısa süre önce yaptığı küçük bir araştırma, sıradan bir sanat merakını tarihle iç içe geçen olağanüstü bir keşfe dönüştürdü.

Uzmanların yaptığı inceleme sonucunda ortaya çıktı ki, bu tablolar 1721 yılında Çin İmparatoru’nun bizzat siparişiyle ipek üzerine işlenmiş özel eserlerdi.

Yaklaşık iki asır boyunca Uzak Doğu’da kalan bu nadide parçalar, I. Dünya Savaşı sırasında bölgedeki görevinden dönen İngiliz subay Binbaşı Iain Menzies tarafından İngiltere’ye getirilmişti.

O günden bu yana resmi Çin sanat kayıtlarında kayıp eserler arasında yer alan tablolar, sanat uzmanı Bill Forrest tarafından ailenin Hampshire’daki kır evinde tesadüfen keşfedildi.

AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKACAK

Kayıp eserler arasında yer alan bu tablolar ilerleyen günlerde rekor bedelle açık arttırmaya çıkmaya hazırlanıyor.

Mayıs ayında düzenlenecek olan müzayede öncesinde Hong Kong’da sergilenen tabloların satışının ise 13 Mayıs’ta gerçekleşeceği belirtildi.

Müzayede açıklamasında tabloların değerleri hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı. Açıklamada, "İmparator Kangxi tarafından sipariş edilen iki olağanüstü Çin İmparatorluk kuş resmi seti, Dorset ve Güney Londra'daki evlerde keşfedildi. Jian Tingxi tarafından hazırlanan ansiklopedik serinin bir parçası olan bu eserler, halka açık olarak sergilenecek ve yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 50 milyon TL) değerle açık artırmaya sunulacak." İfadeleri kullanıldı.