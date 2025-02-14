Hissesi olana müjde; Temettü dağıtılacak...

Yağmur Uçar

Borsa'da hissesi olanlar dikkat...

Türk Traktör 2024 4. çeyrekte 5,74 milyar TL net kâr açıkladı. Bu bir önceki yılın aynı dönemine göre 57% düşüşe işaret etti.

Otomotiv sektörünün önde gelen şirketi Türk Traktör (TTRAK) hissesi son olarak 8 Kasım 2024’te 3,57% verim ile hisse başına net 24,28 TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Türk Traktör'den yapılan açıklamada, şirket 2025 için temettü ödeme kararı aldı.

ÖDEME TARİHİ NETLEŞTİ

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket ortaklara nakden dağıtılmak üzere toplamda 2,7 milyar TL'lik temettü teklifini genel kurulunun onayına sunmaya karar verdi.

Buna göre şirket 4 Nisan’da hisse başına net 41,19 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.