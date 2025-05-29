Hükümet harekete geçti: Hem ıslak mendillere hem balonlara yasak geliyor!

Haber Merkezi

İspanya hükümeti, çevreyi tehdit eden ve altyapıyı zorlayan ıslak mendil ve plastik balon kullanımına karşı harekete geçiyor.

Hazırlanan yeni yasa taslağına göre, özellikle kanalizasyon sistemlerinde ciddi tıkanmalara yol açan ıslak mendillerin tuvalete atılması yasaklanacak.

Ayrıca doğaya terk edilen, plastik içeren tek kullanımlık parti balonları da yasak kapsamına alınacak. Yasa yürürlüğe girdiğinde, üreticiler yalnızca ürünlerini satmakla değil, aynı zamanda bu ürünlerin neden olduğu çevresel zararların faturasını da ödemekle yükümlü olacak.

Taslak yasaya göre, ıslak mendillerin tamamen çözünmeyen yapısı, özellikle yoğun yağışlarda kanalizasyon sistemlerini tıkayarak taşkınlara ve arıtma tesislerinin durmasına neden oluyor. Bu sorunlar sadece teknik altyapıyı değil, halk sağlığını da tehdit ediyor.

TEK KULLANIMLIK PLASTİK KULLANIMI AZALTILACAK

Sahil temizliği verilerine göre, Avrupa Birliği kıyılarında en çok rastlanan 10 plastik atık arasında ıslak mendiller ve balonlar da yer alıyor.

İspanyol hükümeti, bu düzenlemeyle hem çevre kirliliğiyle mücadele etmeyi hem de Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin tek kullanımlık plastikleri azaltmaya yönelik direktiflerine de uyum sağlanmış olacak.

ÜRETİCİLER MASRAFLARI KARŞILAYACAK

Yeni yasa tasarısı, ıslak mendil ve balon üreticilerinin temizlik masraflarını üstlenmesini öngörüyor. Bu kapsamda üreticiler, hem kanalizasyon altyapısının temizliği hem de atıkların taşınması ve işlenmesi masraflarını karşılayacak. Üreticiler ayrıca, ürünleri ile ilgili düzenli atık toplama faaliyetleri ve olası sızıntılarla ilgili de sorumlu tutulacak.