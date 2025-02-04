Hurda teşvikinde geçerli modeller: 12 otomobil alınabilir

Yağmur Dinç

2025'in merak edilenleri arasında "hurda teşviki" gündemdeki yerini koruyor

Otomobil piyasasında gözler hurda araç teşviki teklifine çevrilmiş durumda.

Geçmiş dönemlerde de konuşulan hurda araç teşviki yeniden Meclis gündemine taşındı. Yasa teklifine göre, yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan 12 araç modeli teşvik kapsamında değerlendirilecek.

Peki, Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? İşte hurda teşviki kapsamına giren 12 araba modeli...

HURDA TEŞVİKİ KAPSAMINDAKİ 12 OTOMOBİL

Hurda teşviki kapsamında alınabilecek yerli üretim araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10 yer alıyor. Ticari segmentte ise Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Volkswagen Transporter modelleri bulunuyor.

ÖTV muafiyeti ile bu araçların fiyatlarının yüzde 10'dan fazla düşmesi bekleniyor.