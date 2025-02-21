Hurma alırken bu ayrıntıya mutlaka bakın: Faydadan çok zararı var...

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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sofraların baş tacı hurma, farklı çeşitleriyle satış noktalarındaki yerini aldı.

Doyurucu ve besleyici özellikleriyle öne çıkan bu mucizevi meyveye talep her geçen gün artıyor.

Hurma ticareti yapan Ahmet Özkan, hurmanın özellikle Ramazan’a birkaç gün kala yoğun ilgi gördüğünü belirterek, mağazalarında yaklaşık 28 çeşit hurma bulunduğunu söyledi.

Özellikle Medine hurması başta olmak üzere Irak, Cezayir, Tunus, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerden gelen hurmaların da satışta olduğunu ifade etti.

KİLOSU 520 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Fiyatlar ise hurmanın menşeine ve kalitesine göre değişiyor. Irak ve İran hurmaları 110-200 TL arasında alıcı bulurken, Medine hurmaları 230 TL’den başlayıp 780 TL’ye kadar çıkıyor. Ürdün ve Mısır hurmalarının fiyatları ise 450-520 TL arasında değişiyor.

HURMA ALIRKEN BU DETAYLARA DİKKAT!

Tüketicilerin hurma alırken dikkat etmesi gereken önemli noktalara değinen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“İftarda tüketecek vatandaşlarımız da genelde akşama kadar kan şekeri düzensizliği olduğu için daha tatlı meyvelere ihtiyaç duyuyor. Onun için şekeri biraz daha bol hurmaları tercih ediyor. Kuru hurma seven müşterilerimiz de var, yumuşak seven müşterilerimiz de var. Vatandaşlar herhangi bir yerden hurma alırken özellikle işlenmemiş olmasına yani yıkanmamış, parlatılmamış veya glikozlu suya batırılmamış olmasına dikkat edilmeli.”

Kaynak: İHA