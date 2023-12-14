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İBB adayları açıklandı mı 2024? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti...

İBB adayları açıklandı mı 2024? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... 31 Mart'ta yapılması planlanan Türkiye yerel seçimleri kapsamında İstanbul adayları merak ediliyor. Oy kullanacak olan vatandaşlar, destekledikleri partinin adayını sorguluyor. Peki, İBB adayları açıklandı mı? Hangi partiden kim aday olacak? İşte son açıklamalar...