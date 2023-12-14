İBB adayları açıklandı mı 2024? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti...

Türkiye, yeniden seçim maratonunda...
Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde seçim yapılacak.
Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
Partilerden belediye seçimlerine dair açıklamalar gelmeye başladı.
AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti başta olmak üzere hangi partinin kimi aday çıkaracağı merak ediliyor.
İBB adayları isim listesi 2024, megakent seçmeni tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, İBB adayları açıklandı mı? İstanbul Belediye Başkanlığı'na kimler aday olacak? İşte partilerden açıklamalar...
Belediye başkan adayları 2024
İstanbul CHP belediye başkan adayları 2024 isim listesi henüz açıklanmadı. CHP İBB adayının Ekrem İmamoğlu olacağı kesin gözüyle bakılıyor.
AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar hız kazandı.
Erdoğan'ın başkanlığındaki komisyon tarafından belirlenecek büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları Ocak ayının sonuna kadar peyderpey kamuoyuna duyurulacak.
Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti, henüz İstanbul adayını açıklamadı.
MHP’ye yerel seçim için belediye başkan aday adaylığı başvuruları 15 Aralık'a kadar sürecek. Akabinde ise listenin açıklanması beklenecek.