İbo Aslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, İbo Aslan'ın merak edilenleri...

Hüseyin Topuz

Karma dövüş sanatlarının yükselen yıldızlarından biri olan İbo Aslan, cesareti, disiplini ve etkileyici performanslarıyla son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Asıl adı Halil İbrahim Demiraslan olan İbo Aslan, UFC arenasında Türkiye'yi başarıyla temsil eden isimlerden biridir.

Son dönemde sık sık gündeme gelen İbo Aslan hakkında aramalar hız kazanmış durumda.

Peki kimdir İbo Aslan? İşte merak edilenleri...

Halil İbrahim Demiraslan, bilinen adıyla İbo Aslan, 23 Nisan 1996 tarihinde Niğde'nin Akçaören köyünde doğmuş Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sporcusudur.

İbo Aslan henüz yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Avusturya'ya taşınmış ve burada dövüş sporlarına ilgi duymaya başlamıştır.

Kariyerine kick boks, güreş ve Brezilya jiu-jitsusu gibi sporlarla başlamış, ardından profesyonel MMA kariyerine adım atmıştır.

2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile karşılaşmış ve bu mücadeleyi teknik nakavtla kazanarak UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

UFC'deki ilk maçında, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj ile 30 Mart 2024 tarihinde karşılaşmış ve üçüncü rauntta teknik nakavtla galip gelmiştir.

İkinci maçında, 26 Ekim 2024 tarihinde Rafael Cerqueira'yı ilk rauntta 51. saniyede teknik nakavtla yenmiştir.

Son olarak, 22 Şubat 2025 tarihinde Ion Cuțelaba ile yaptığı maçın ilk raundunda boğma tekniğiyle mağlup olmuştur.

İbo Aslan, "The Last Ottoman" (Son Osmanlı) lakabıyla tanınmakta ve UFC'de Türkiye'yi temsil eden önemli sporculardan biri olarak kariyerine devam etmektedir.