İçindeki ajanı ortaya çıkar! Çimlerin arasındaki kediyi 9 saniyede bulabilir misin?

Optik illüzyon bulmacaları, gözümüzün önündeki nesnelerin gerçeklikten farklı algılanmasına neden olurken, aynı zamanda beynimizin işleyişini de vurguluyor.
Beynimiz, gördüğü bilgileri değerlendirirken eksiklikleri doldurma ve varsayımlar oluşturma eğilimindedir.
Optik illüzyonlar da bu eksiklikleri ve varsayımları açığa çıkararak insan algısının karmaşıklığını gösterir.
Bu bulmacalar sadece eğlenceli olmanın ötesinde, insanların dünya hakkındaki algılarını ve beynin işleyişini anlamalarına yardımcı olur.
Bugün sizler için hazırladığımız optik bulmacayla, gözlem yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?
Yukarıdaki optik illüzyonda kuru otlarla dolu alanda sevimli bir kedi saklanıyor. İlk bakışta fak etmeyebilirsiniz.
Ancak daha yakından bakarsanız resimli yapbozun içinde sevimli bir kedi yavrusunun saklandığını göreceksiniz.
Telefonlarınızı alın, zamanlayıcıyı ayarlayın… Sadece 9 saniyeniz var.
Saklı kediyi 9 saniye içinde bulanın gözlem becerileri oldukça yüksek. Hala bulamayan varsa, cevabı aşağıda: