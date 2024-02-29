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İçindeki ajanı ortaya çıkar! Çimlerin arasındaki kediyi 9 saniyede bulabilir misin?

İçindeki ajanı ortaya çıkar! Çimlerin arasındaki kediyi 9 saniyede bulabilir misin? Bu optik illüzyon bulmacasında çimlerin arasında saklanan bir kedi var. Kediyi tespit etmek için 9 saniyeniz var. Bu zorlu bulmacayı çözebilir misiniz?