İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Arabada bulundurulması tamamen yasaklandı!

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İçişleri Bakanlığı tarafından dikkat çeken yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamına bu kez araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Son yıllarda kullanımı giderek artan beyaz far kullanımı, trafikte görüş mesafesini düşürerek kazalara davetiye çıkarıyor.

Uzun zamandır şikayet konusu olan bu durum, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Fabrika çıkışı dışında takılan beyaz farlar, artık yasaklanacak.

Sürücülere akşam vakitlerinde göz yorgunluğuna neden olan beyaz farlar, her ne kadar mevzuata aykırı olmasına rağmen denetimlerin yetersiz kalması, bu farların kullanımının yaygınlaşmasına sebep olmuştu.

ŞİKAYETLER ARTTI DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Söz konusu durumla alakalı olarak yapılan yoğun şikayetler üzerine, fabrika çıkışı dışında beyaz farların yasaklanacağını duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, bu düzenlemeyle trafikteki denetimleri sıkılaştırarak beyaz far kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yapılan düzenlemeye göre, beyaz far kullanan araç sahiplerine ağır para cezaları uygulanacağı belirtildi. 2025 yılı boyunca abartılan egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor. Cezaya rağmen beyaz farları değiştirmeyen araçlar, trafikten men edilecek.