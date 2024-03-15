İçli köftenin hamuruna ondan ekleyin, dağılmaya son verin… Türk mutfağının zahmetli olduğu kadar lezzetli de olan yemeği içli köfteyi yaparken hamuruna ekleyeceğiniz o sırla dağılmayan köfteler yapmanız mümkün olacak. İşte, dağılmayan içli köftenin sırrı…

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Türk mutfağında bulunan her yemek lezzetiyle damakları şenlendirir. Bu yemekler arasında zahmetiyle bilinen içli köfte ne kadar zahmetli de olsa lezzetiyle her şeyi unutturur.

Gerek iç harcı gerekse dış kısmını tam kıvamında tutturmaksa bir hayli zor olabiliyor. Özellikle de, Mersin, Hatay ve Gaziantep yörelerinde meşhur olan bu lezzet için yapım aşamasında uygulanacak türlü ipuçları da bulunuyor.

Peki dağılmayan içli köfte için ne yapmanız gerekiyor? İşte, dağılmayan içli köftenin sırrı…

Hamuruna biraz ondan ekleyin dağılmaya son verin…

İçli köftenizi hazırlarken çatlamasını engellemek için harcın içerisine bayat ekmek veya galeta unu koyabilirsiniz. Bu sayede harcınız daha sağlam olacak ve pişirme esnasında karşılaştığınız çatlama sorununu ortadan kaldıracaksınız.

Bayat ekmek kullanmak için ise önce mikserde toz haline getirerek ıslatıp, sonrasında suyunu sıktıktan sonra hamur harcına ekleyerek dağılmayan içli köfteler yapabileceksiniz.

Ayrıca haşlama sırasında da suyuna ekleyeceğiniz bir miktar yağ köftelerin birbirine yapışma sorununu ortadan kaldıracak ve böylece lezzetli köfteleri sofranızın baş köşesine koyacaksınız.