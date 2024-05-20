İddet nedir? İslam'da iddet süresi ne kadardır? İslam'da iddet süresi, boşanma veya eşin ölümü gibi durumlardan sonra uygulanan bir süredir. Peki, iddet süresi ne kadar? Kadınların iddet süresi ne demek? Erkeğin iddet süresi var mı? Tüm detaylar haberimizde...

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İddet, bir kadının boşanma veya eşinin ölümü durumunda beklemesi gereken belirli bir süreyi ifade eder. Bu süre boyunca kadın, yeni bir evliliğe giremez ve bazı durumlarda dışarıya çıkma hakkı kısıtlanabilir.

İddet süresi, kadının duygusal ve fiziksel iyiliğini sağlamak, hamileliğin doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlamak ve eşin miras hakkının belirlenmesine yardımcı olmak gibi amaçlar taşır.

İddet süresi, boşanma ve eşin ölümü durumunda farklılık gösterebilir.

Peki, İslam'da iddet ne demek? İddet süresi ne kadar? Kadınların iddet süresi ne demek? Erkeğin iddet süresi var mı? Kocası ölen kadın ne kadar iddet bekler? Bir erkek eşi öldükten sonra ne zaman evlenebilir? İşte yanıtları...

İslam'da iddet:

“Saymak, miktar, adet” anlamlarına gelen iddet, bir fıkıh kavramı olarak, herhangi bir sebeple evliliğin sona ermesi hâlinde, kadının yeni bir evlilik yapabilmek için beklemek zorunda olduğu süreyi ifade eder.

İddetin, kadının hamile olup olmadığının anlaşılarak nesebin karışmasını önleme, taraflara düşünme ve tekrar bir araya gelme fırsatı verme, kadın için yeni hayata ruhen hazırlanma, evlilik bağını bir anda yok etmeme gibi hikmetleri bulunmaktadır.

Kadınlar için iddet süresi

Evlilik, boşanma veya fesih yoluyla sona ermişse ve kadın da hamile değil ise âdet gören kadın üç hayız süresi iddet bekler. “Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hâli (hayız veya temizlik müddeti) beklerler.” (el-Bakara, 2/228).

Herhangi bir sebeple âdet görmeyenler ise üç ay süreyle iddet beklerler. “Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır.” (et-Talâk, 65/4).

Evlilik erkeğin ölümü ile sona ermiş ve kadın da hamile değilse, iddet süresi dört ay on gündür. “İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler.” (el-Bakara, 2/234).

Evlilik ne şekilde sona ererse ersin, hamile olan kadının iddeti, doğum yapıncaya kadardır; doğum yapmasıyla iddeti sona erer. “Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer.” (et-Talâk, 65/4).