İfşa oldu: İşte salça diye sattıkları madde...

Yağmur Dinç

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine sıkı bir şekilde devam ediyor.

Son dönemde denetimlerini yoğunlaştıran Bakanlık, yapılan denetimler sonucunda tespit edilen taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor.

Ekipler tarafından son yapılan testlerde ortaya çıkanlar ise bir kez daha şoke etti.

Denetimlerin ardından örnek alınan tüm ürünleri laboratuvarlarında test edilirken bu ürünlerin içindeki maddeler de tespit ediliyor.

SALÇA YERİNE BOYA SATMIŞLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi.

Laboratuvarda yapılan testlerde taklit ve tağşiş yapılan salça, zeytinyağı, bal ve kekikler ifşa oldu.

Bakanlığın listesine dahil olan bu ürünlerden salça yerine boya satıldığı, kekikte yabancı madde tespit edildiği ve zeytinyağlarında tohum yağları çıktığı belirtildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar