İftardan sonra bir bardak içmek yetiyor, ne şişkinlik bırakıyor ne de hazımsızlık

Haber Merkezi

Ramazan ayında oruç tutmak, sağlığı pek çok yönden olumlu etkiler. Ancak uzun saatler süren açlığın ardından yapılan yanlış beslenme seçimleri, vücudu zorlayabilir ve sindirim sistemini yavaşlatabilir.

Özellikle iftarda aşırı yemek yemek, hızlı kilo alımına, şişkinliğe, mide rahatsızlıklarına ve enerji düşüklüğüne yol açabilir. Bu nedenle iftar sırasında yemeğe aşırı yüklenmemek gerekir.

Oruç süresince yavaşlayan metabolizmanın, iftardan sonra aşırı yemek tüketimi nedeniyle hızlı çalışmaması hazımsızlığa ve şişkinliğe neden olur.

Ancak hemen her evde bulunan o baharat iftarın hemen ardından çay şeklinde demlenerek tüketildiğinde metabolizma hızını arttırarak ne şişkinlik ne de hazımsızlıktan eser bırakıyormuş.

BİR BARDAK TÜKETMEK YETİYOR

Sağlık açısından türlü faydaları ile bilinen özellikle bağışıklığı güçlendirmek için sıklıkla tüketilen zencefil meğer metabolizmayı hızlandırmada da oldukça etkili oluyormuş.

Metabolizmayı hızlandıran doğal bir baharat olarak öne çıkan zencefil, sindirimi kolaylaştırır ve mideyi yatıştırır. Ayrıca zencefil, vücutta ısınma sağlayarak kalori yakılmasını hızlandırdığından iftar sonrası hazımsızlığı önlemede aşırı yağ yakımını destekleyerek kilo alımını önleme de oldukça başarılıdır.

Bunun için tek yapmanız gereken iftar birkaç dilim taze zencefilin üzerine sıcak su ekleyerek 5-10 dakika demlemek. Birkaç dakika boyunca demlendikten sonra zencefilleri süzerek yalnızca bir bardak içmeniz yeterli oluyor.

Bu çay, sindirim sisteminizi rahatlatacak ve metabolizmanızı hızlandırarak iftar sonrası oluşan şişkinliği de hazımsızlığı da bir çırpıda ortadan kaldırıyor.