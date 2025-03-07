İkinci dalga geliyor! Uzmanlar 5 günlük raporu verdi: Hafta içine dikkat

Haber Merkezi
Meteoroloji uzmanları, ikinci ılık hava dalgasının Türkiye genelini etkisi altına alacağını duyurdu.
Özellikle Bursalılar için sıcak hava uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.
Uzmanlar, Bursa’da da sıcaklıkların hafta boyunca yükseleceğini hava durumuyla paylaştı.
28 DERECEYE ÇIKACAK
Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla ikinci Afrika sıcak hava dalgasının geleceğini duyurdu.
Özellikle Bursa'da çarşamba gününe dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Afrikamsı sıcak havanın 2. dalgası haftaya geliyor. Bursa'nın 5 günlük hava tahminine bakın... Özellikle 12 Mart Çarşamba gününe bakmanızı rica edeceğiz..."