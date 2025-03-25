İkramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 1000 TL'lik fark ödeme tarihi...

Yağmur Uçar

Her yıl 2 kez olmak üzere ödenen bayram ikramiyeleri, 2025 yılı için 4 bin liraya yükseldi.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlarken, vatandaşlar bin lira eksik ödeme aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalar nedeniyle teklifin görüşmelerine geçen hafta başlanamadı.

SGK, bu sebeple ödemelerde fark oluştuğunu ve ek ödeme yapılacağını açıkladı.

Vatandaşlar ise bin liralık fark ödemesi için tarih bekliyor.

Peki; ikramiye farkı yattı mı? Ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK

TBMM Genel Kurulu’ndaki emekli ikramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ise farklar ödenecek.

Teklif bu hafta perşembe gününe kadar TBMM’de kabul edilmezse farkların ödenmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalacak.