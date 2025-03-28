İlk ve orta öğretimde yeni dönem: Tamamen yasakladı! 1 Mayıs’ta uygulamaya giriyor

Haber Merkezi

Avusturya, öğrencilerin derslere daha iyi odaklanmasını sağlamak amacıyla 1 Mayıs 2025’ten itibaren tüm ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ve akıllı saat kullanımını yasaklıyor.

Daha önce eyalet düzeyinde uygulanan yasak, yeni düzenlemeyle ülke çapında geçerli olacak.

Düzenleme kapsamında öğrenciler, okul saatleri boyunca telefonlarını kullanamayacak. Ancak aileleriyle acil durumlarda kısa süreli iletişime geçmelerine izin verilecek.

KURALA UYMAYANLARIN TELEFONUNA EL KONULACAK

Kurala uymayan öğrencilerin cihazlarına öğretmenler tarafından geçici olarak el konulabilecek. Eğer ihlal tekrarlanırsa, cep telefonları ancak velilere teslim edilecek.

Avusturya’da uzun süredir tartışılan bu karar, eğitim ortamındaki dikkat dağınıklığını azaltmayı ve öğrencilerin dijital bağımlılıkla mücadele etmesini hedefliyor.

Söz konusu yasakla birlikte, öğrencilerin akademik başarılarını artırması hedefleniyor