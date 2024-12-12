İmar hakkı aktarımında yeni dönem: Arsası olup inşaat yapamayanlar sistem değişiyor

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İmar hakkı aktarımı, kentsel dönüşüm ve yapı denetim ile ilgili düzenlemeleri içeren köy kanunuyla birlikte bazı kanunlarda yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında tapu sahiplerini yakından ilgilendiren imar hakkı aktarımıyla ilgili olan değişiklik dikkat çekti.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte daha önce imar planlarına not düşülerek yapılabilen imar hakkı aktarımı genel kullanıma yayılacak.

İNŞAAT HAKKI BAŞKA ALANA TAŞINABİLECEK!

Tapu sahiplerine bir parselin tamamı ya da bir kısmının umumi ve kamu hizmet alanlarında kalması sebebiyle yapılaşma hakkının verilememesi durumunda, verilemeyen emsale esas inşaat hakkı başka parsel ya da parsellere taşınabilmesi hakkı tanındı.

Getirilen yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşa ait olan bir arasının okul, yol, hastane gibi kamu hizmet alanlarında kalması halinde söz konusu parseldeki inşaat hakkı vatandaşa başka bir alanda kullanma hakkını verecek.

EKONOMİK DEĞER BELİRLEYİCİ OLACAK!

Kamu iadesi, arsa sahibine kendisine ait başka bir imar alanından yer gösterecek. İmar hakkı transferinde metrekare değil, ekonomik değer belirleyici olacak.

İmar hakkı aktarımında alıcı parselin emsale esas inşaat alanı en fazla imar planı ile belirlenmiş oranlar kadar ve her halde alıcı parselin yüzde 30'unu geçmemek üzere artırılabilecek.

DEĞERİ SPK BELİRLEYECEK!

Arsanın değeri ise SPK lisanslı şirketler tarafından belirlenecek. Söz konusu değerleme sürecinde fark çıkması durumunda ise, bu fark kamu tarafından giderilecek.

Vatandaşa ait olan arazinin metrekaresi (değerinden dolayı) başka bir alanda daha düşük veya yüksek metrekareye karşılık gelebilecek. Bu noktada tercih hakkı sunulacak veya oluşacak fark giderilecek.