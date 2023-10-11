IMF yetkilileri açıkladı! Doların gidişatı dudak uçuklatacak; O tarihte 100'ü geçecek... Küresel ekonomik görünüm raporunu bugün açıklayan IMF, Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlerini de paylaştı; Dolar kuru dikkatleri çekti.

ensonhaber.com

Uluslararası Para Fonu (IMF), "küresel ekonomik görünüm" raporunu yayımladı.

IMF, Türkiye ile ilgili tahminlerine de yer verdi.

Bugünkü raporda ve veri tabanında, Türkiye ekonomisiyle ilgili daha detaylı tahminler yer aldı.

IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer vermiyor ancak TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ima edilen ortalama dolar kuru beklentisi hesaplanabiliyor.

Eylül ayında hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program’da yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2023 için 23,88, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için ise 47,80 olmuştu.

IMF'in beklentisi ise dikkatleri çekti.

2028'e kadar dolar beklentisi

IMF, 2022’de 16,57 olan ortalama dolar/TL kurunun,

2023’te 21,28’e,

2024’te 29,92’ye,

2025’te 44,99’a,

2026’da 65,32’ye,

2027’de 89,02’ye,

2028’de 119,85’e yükselmesini bekliyor.