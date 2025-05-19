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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemelerde market raflarında yer alan domatesler hakkında geri çağırma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda yüzlerce kasa domateste sağlık açısından oldukça riskli olan salmonella bakterisi tespit edildi.

Söz konusu geri çağırmanın Florida merkezli Williams Farms Repack LLC ve Indiana’da faaliyet gösteren Ray & Mascari Inc. tarafından üretilen domatesleri kapsadığı ve ülke genelini için yapıldığı belirtildi.

YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR!

İki ayrı firma tarafından piyasaya sürülen domateslerde tespit edilen salmonella nedeniyle geri çağırmanın yüksek risk grubunda olduğu belirtildi.

Williams Farms Repack’in geri çağırdığı ürünler, “H&C Farms Raw Premium Domates Tohumdan Doğal Olarak Yetiştirildi” etiketiyle 3.651 kutu halinde paketlenmiş ve Teksas, Florida, Illinois, Wisconsin, Tennessee, Güney Karolina, Indiana ve Massachusetts’e dağıtılmıştı. Etkilenen parti numarası ise 098 14TO3-1 olarak bildirildi.

Ray & Mascari tarafından piyasaya sürülen ürünler arasında ise toplam 510 kasa domates bulunuyor. Bu domatesler farklı boyutlarda ve kapaklı paketler halinde satıldı. Geri çağırmaya konu olan parti numaraları RM 250420 ile RM 250427 arasında değişiyor.

510 kasa domatesi kapsayan geri çağırma süreci halen devam ederken, FDA tüketicilere uyarıda bulunarak, ellerinde bulunan ürünlerin parti numaralarının kontrol edilmesi ve etkilenen domateslerin derhal imha edilmesi gerektiğini belirtti.