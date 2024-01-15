İnanılmaz ilan! Bu evi alana savaş uçağı bedava Ev ilanları arasında gezinenler, hayatının şokunu yaşadı. Emekli matematikçi, evi satın alan kişiye bahçe süsü olarak aldığı savaş uçağını da hediye edeceğini belirtti.

ensonhaber.com

Böyle ev ilanı görülmedi...

İngiltere'de yaşayan Peter Robinson isimli emekli matematikçi, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) karşılığında satışa koydu.

Ancak ilandaki bir detay, görenleri şoke etti.

Ev sahibi 2015'te 100 bin sterlini (yaklaşık 3,8 milyon TL) para ödediği Harrier II GR7 modelindeki jet savaş uçağını da ilana dahil etti.

The Times'a konuşan 56 yaşındaki Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım." dedi.

Uçaklı ev ilanı

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten alan Robinson şu ifadeleri kullandı:

"İki treylerin içinde geldi, hayalimden çok daha büyüktü. O kadar büyük gözüküyordu ki Concorde aldım sandım ve 'Aman Tanrım, ben ne yaptım?' diye düşündüm.

Çitle çevrili ev, yaklaşık 740 metrekare alana sahip. 4 hektarlık arazi, bir gölet ve 4 odalı bir müştemilatı da var."

Robinson, muhtemel alıcı uçağı istemezse onu ya kendine saklayacağını ya da bir müzeye bağışlayacağını söyledi.