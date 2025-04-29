İncecik belin sırrı! Kahve ile karıştırınca eritiyor...

Yağmur Uçar

Havaların ısınmasıyla birlikte daha hafif kıyafetler giyilmeye başlanır ve bu da vücut görünümüne daha fazla dikkat edilmesine neden olur.

Ayrıca deniz sezonunun açılması, plajda daha rahat hissetme arzusu gibi faktörler bu isteği tetikler.

Peki; ince belli olmak için ne yapmak gerekir? İşte formülü! Kahve sevenler, buna bayılacak...

Demlediğiniz filtre kahveyi 1 bardağa boşaltın.

Daha sonra 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağını alıp kahvenin içine koyun. Sonra karıştırıp şeker katmadan kahvenizi içebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağlı filtre kahveyi her sabah aç karna içmeniz tavsiye ediliyor.

Yağ yakımını hızlandırma özelliğiyle bilinen bu kahveyi günde 2 kereden fazla tüketmeyin.