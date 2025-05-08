İnşaat yasaklandı: O tarihe kadar çivi bile çakılmayacak...

Yağmur Uçar

İnşaat yasağı; yeni bina yapımı, tadilat, yıkım gibi faaliyetlerin geçici bir süreyle durdurulması olarak uygulanıyor.

Türkiye’de özellikle sahil bölgelerinde (Antalya, Muğla, İzmir vb.) yaz sezonunda turistik alanlarda gürültü ve görüntü kirliliğini önlemek amacı taşıyor.

Yasaklara rağmen inşaat yapanlara; Para cezası, ruhsat iptali, inşaatın durdurulması gibi yaptırımlar uygulanabiliyor.

BAKANLIK'TAN GENELGE

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 2025 yılı inşaat yasağı tarihleri belirlendi.

Genelgeye göre Antalya ve Muğla’da 1 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine yasak getirildi.

Genelgede, “Ülkemiz turizminin sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması ve marka haline getirilip kalıcı niteliğe sahip olmasının sağlanması amacıyla, turizm sezonu olarak nitelendirilen 1 Mayıs – 1 Kasım tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İnşaat Yasağı Genelgesi ile inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir” ifadeleri yer aldı.