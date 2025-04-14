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Instagram ya da TikTok değil… Mart ayında en çok indirilen uygulama bakın hangisiymiş

Instagram ya da TikTok değil… Mart ayında en çok indirilen uygulama bakın hangisiymiş Mart ayı verileri açıklandı, dijital dünyanın yeni yıldızı şaşırttı. Instagram ve TikTok gibi devleri geride bırakarak en çok indirilen uygulama bakın hangisi oldu.