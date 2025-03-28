İnternette yeni dönem başlıyor: İnternet hızı katlanıyor

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Dünya çapında internet erişimini kökten değiştiren SpaceX’in Starlink projesi, hız ve kapsama alanında devrim niteliğinde bir güncellemeye hazırlanıyor!

Elon Musk’ın öncülüğündeki şirket, yeni nesil Starlink uydularıyla internet hızını katlayarak ve daha düşük gecikme süreleri sunmayı hedefliyor.

Son duyurulara göre, yeni nesil Starlink teknolojisiyle gigabit hızları mümkün hale gelecek, bu da özellikle kırsal bölgelerde ve internet altyapısının zayıf olduğu alanlarda büyük bir dönüşüm sağlanmasına yol açacak.

BU YIL PİYASA ÇIKIYOR

SpaceX tarafından hizmete bu yıl sunulması beklenen Starlink anteni ile birlikte sunulacak olan lazer iletişim teknolojisi sayesinde, karasal istasyonlara olan bağımlılık azalacak ve internet kesintileri minimuma indirilecek.

Yeni anten, genişletilmiş radyo frekansı yelpazesi sayesinde ağ kapasitesini artıracak. Ancak tüm bu yeniliklerin hayata geçmesi için ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) onayı bekleniyor.