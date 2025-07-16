IQ ölçen illüzyon: “H”lerin arasında gizlenen “N”yi bulun, zekanızı kanıtlayın

Optik illüzyonlar, gözlerimizin gördüklerini beynimizin nasıl yorumladığını gözler önüne seren büyüleyici görsellerdir.

Beynimiz, gözlerden gelen sinyalleri işlerken bazen renk, ışık, açılar ya da desenler yüzünden yanılsamalara kapılır.

Bu yanılsamalar; gerçek, fizyolojik veya bilişsel olabilir ve insan algısının her zaman gerçeği yansıtmayabileceğini kanıtlar.

Sanat, psikoloji ve beyin egzersizlerinde sıkça kullanılan optik illüzyonlar, hem eğlendirir hem de zihin çalışma prensiplerimizi keşfetmemize yardımcı olur.

Bugünün bulmacası ise tam da bu algı oyunlarından biri: “H” harflerinden oluşan karışık bir dizi içinde gizlenen “N” harfini sadece 7 saniyede bulmak! IQ’su 140 ve üzeri olanlar bulabiliyor.

Yukarıdaki görüntü “H” dizisine sahip eğlenceli bir illüzyon testidir.

İlk bakışta hepsi birbirine benziyor. Ancak aralarında bir “N” harfi gizli.

Göreviniz gizli “N” harfini 7 saniye içinde bulmak.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik.