IQ testi: 97’lerin arasındaki 67’yi görenler 120 IQ’lu çıkıyor

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Görsel yanılsamalar, insan beyninin ve gözlerin birlikte nasıl çalıştığını gözler önüne seren etkileyici birer araç olarak biliniyor.

Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören bu tarz testler, kullanıcıların dikkatini kısa sürede çekiyor ve onları kısa süreli bir odaklanma mücadelesine davet ediyor.

Uzmanlara göre bu tür bulmacalar, zihinsel farkındalığı artırmanın yanı sıra, görsel dikkat ve ayrıntı algısını da geliştiriyor.

Bu optik illüzyon kullanıcıların hem eğlenmesini hem de gözlem yeteneklerini test etmesini sağlıyor.

97’lerin arasındaki 67 sayısını 6 saniyede bulmaya çalışın!

Yukarıdaki görselde 97 sayılarıyla dolu bir ızgara yer alıyor. Aralarında bir tane 67 sayısı gizli.

Okuyucuların görevi 67 sayısını 6 saniye içinde bulmak.

Uzmanlar, bunun gibi görsel illüzyon bulmacalarını çözebilen kişilerin mükemmel gözlem becerilerine sahip olduğunu öne sürüyor.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: