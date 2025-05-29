IQ testi: Açık olan kilidi 5 saniyede bul, zekanı konuştur

Haber Merkezi

Optik illüzyonlar, zihinsel birer egzersizdir. Bu bulmacalar, hem eğlenceli bir deneyim sunar hem de beynin karar alma, görsel ayrım yapma ve hafızayla ilgili bölgelerini harekete geçirir.

Bilimsel araştırmalar da bu tür yanılsamaların, beynin algı ve dikkat mekanizmalarını test etmede etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Bu kez karşınızda, kilit desenleriyle dolu bir görsel var ve içlerinden sadece biri açık.

Göreviniz 5 saniye içinde açık kilidi bulmak. Testi başarıyla tamamlayan az sayıdaki kişi arasına katılmak için gözlerinizi dört açın.

Yukarıdaki resimde kilitlerle dolu bir sahne yer alıyor. Aralarında bir kilit açık.

Açık olan kilidi 5 saniye içinde bulabilir misiniz?

Bulduğunuzu düşünüyorsanız, kontrol etmek için aşağı kaydırın: