IQ Testi: Gizli Emojiyi 5 Saniyede Bulun, IQ'nuzu Ortaya Koyun...

Zeka bulmacaları, alışılmışın dışında düşünmenize yardımcı olmak için tasarlanmış eğlenceli ve zorlu mücadelelerdir.

Genellikle bilmeceler, resimler, sayı oyunları veya zihninizin ne kadar keskin olduğunu test eden kelime problemleri gibi farklı biçimlerde gelirler.

Zeka bulmacaları çözmek sadece eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda odaklanma, hafıza ve problem çözme becerilerinizi de geliştirmeye yardımcı olur. İster bir resimde gizli bir şeyi bulmak ister zekice bir bilmece çözmek olsun, zeka bulmacaları beyninizi aktif ve meşgul tutmanın harika bir yoludur.

Ayrıca, bulmacayı ilk kimin çözebileceğini görmek için arkadaşlarınızla paylaşmak için de mükemmeldirler!

Bugün, heyecan verici bir zeka oyunuyla karşınızdayız! Aşağıdaki görselde, bir emojiyi gizleyecek şekilde düzenlenmiş noktalar görüyorsunuz.

Gizli emojiyi bulabilecek vizyoner becerilere sahip misiniz?

Kaynak: Bright Side

Peki, aramanız nasıl gidiyor? Emojiyi buldunuz mu?

Bu tür zeka oyunları gözlem becerilerinizi test etmenize yardımcı olabilir ve bunları belirli bir süre içerisinde çözmek analitik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Ne kadar yakınsınız? Bu bulmacanın cevabını buldunuz mu?

Acele edin! Süre dolmak üzere.

3… 2… ve 1!

Peki, gizli emojiyi buldunuz mu? Tebrikler, emojiyi bulduysanız gözlem yeteneğiniz oldukça işe yaramış.

Eğer gizli emojiyi verilen süre içinde bulamadıysanız sorun değil! Sayfanın başına geri dönüp süre sınırı olmadan cevabı bulmaya çalışın.

Cevabı hala bulmakta zorlananlar için çözümü aşağıda belirttik.