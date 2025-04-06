IQ testi: Karıncayı 5 saniyede bulanların zekası Sherlock Holmes’la yarışıyor

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Bu bulmaca sıradan bir dikkat testi değil; bilişsel reflekslerinizi, görsel hafızanızı ve zihin hızınızı aynı anda sınayan gerçek bir zeka meydan okuması.

Gestalt psikolojisine göre beynimiz benzer şekilleri gruplayarak anlamlandırma eğiliminde.

İşte bu yüzden kalabalık ve karmaşık bir görselde farklı olanı ayırt etmek sandığınızdan çok daha zor olabilir.

Bu noktada devreye desen tanıma, hızlı analiz ve mantıksal akıl yürütme becerileri giriyor.

Göz alıcı kelebek desenleriyle dolu bu görselin içine ustalıkla gizlenmiş bir karınca var. Sadece yüksek dikkat seviyesine sahip olanlar onu 5 saniyede bulabiliyor.

Yukarıdaki görselde rengarenk kelebekler yer alıyor. Ancak aralarında gizlenen bi karınca var.

Göreviniz 5 saniye içinde gizli karıncayı tespit etmek.

Sadece en üst düzey ayrıntı dikkatine ve üstün bilişsel becerilere sahip kişiler bulabiliyor.

Eğer bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.