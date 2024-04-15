IQ testi: Mavi noktalara bakın, gizli harfi bulun! Seçkin zekalılar hemen görüyor...

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Büyük mavi noktalarla dolu bu görüntü, bir harfi akıllıca gizliyor.
Gizli harfi sadece 8 saniyede bulun!
Olağanüstü zekaya ve keskin analitik yeteneklere sahip olanlar bu görevde parlayacaklar.
Dolayısıyla, kartal gibi bir vizyona ve bir raptiye kadar keskin bir zihne sahip olmanız gerektiğine inanıyorsanız, derin bir nefes alın, bakışlarınızı ayarlayın ve mavi noktaların arasındaki bulunması zor harfi görmeye hazırlanın.
Süreniz başladı!
Mantıksal bir akıl yürütme ile hemen fark edebilirsiniz.
Noktaların arasında bir harf bulunuyor.
Görebildiniz mi?
Zaman daralıyor...
3...
2...
1...
Fark edenleri tebrik ederiz. İşte çözümü: