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IQ testi: Mavi noktalara bakın, gizli harfi bulun! Seçkin zekalılar hemen görüyor...

IQ testi: Mavi noktalara bakın, gizli harfi bulun! Seçkin zekalılar hemen görüyor... Bu mavi noktaların arasında hangi harfin saklı olduğunu söyleyebilir misiniz? Gelin derinlemesine inceleyelim ve sorunu ne kadar çabuk çözebileceğinizi görelim!