IQ Testi: Peluş ayıyı 5 saniyede görecek misiniz? Eğer IQ'nuz yüksekse...

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Optik bir illüzyona baktığınızda, ışık görüntüden yansır ve gözünüzün arkasındaki ışığa duyarlı doku olan retinaya gider.

Retina bu ışığı optik sinir yoluyla beyne, özellikle görsel kortekse giden elektrik sinyallerine dönüştürür.

Beyin daha sonra gördüklerini yorumlamak için bu sinyalleri yorumlar, görüntüyü anlamlandırmak için geçmiş deneyimlerden ve görsel ipuçlarından yararlanır. Örneğin, beyin bir çizgi desenini üç boyutlu bir sahne olarak yorumlayabilir, öyle olmasa bile.

İşte gözlerinize oyun oynayacak böyle bir optik illüzyon meydan okuması. Şekerlemelerin olduğu bu resimde gizli bir doldurulmuş ayı var ve onu fark etmeniz için sadece 5 saniyeniz olacak. Bunu başarabilir misiniz?

Yukarıdaki görsele bakın, farklı şekil ve boyutlarda canlı, renkli tatlı şekerler, lolipoplar, sakızlı ayıcıklar ve jöle fasulyeleriyle dolu.

Ama tüm tatlılığıyla kalbinizi eritmeden önce bekleyin. Bu tatlı, tatlı sahnede doldurulmuş bir ayı gizli.

Tek bir oyuncak ayı bile çevreye o kadar iyi uyum sağlıyor ki, onu da şeker sanabilirsiniz.

Bunu tespit etmek için sadece 5 saniyeniz olacak. Eğer bunu bu kadar kısa sürede bulabileceğinizi düşünüyorsanız, sizi meydan okumaya davet ediyoruz.

Resmin kenarları ve köşeleriyle başlayın. Ayı, köşeler veya kenarlar gibi daha az belirgin alanlarda gizlenmiş olabilir.

Peluş ayının ince özelliklerini arayın. Yuvarlak şekilli kulakları veya tüylü bir vücudu arayın.

Ayıyı gören herkesin doğru cevabı bulduğunu görelim. Optik illüzyon cevabını görmek için aşağı kaydırın.

Bu optik illüzyonun cevabını çözdüyseniz, keskin bir görüşe, olağanüstü bir gözlem yeteneğine ve ayrıntılara dikkat eden bir göze sahipsiniz.