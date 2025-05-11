IQ testi: Resimdeki kedinin sahibini 5 saniyede tespit eden, Sherlock’un IQ’suna sahip…

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Zeka testleri ve bulmacalar, hem eğlenceli vakit geçirmenin hem de zihinsel gelişimi desteklemenin etkili yollarından biridir.

Bu tarz resimli zeka oyunları, zamanda mantıksal düşünme, örüntü tanıma, dikkat seviyesi ve hafıza gibi zihinsel yetenekleri ölçmek için de tercih ediliyor.

Özellikle zaman kısıtlaması altında yapılan bu testler, bireyin baskı altında ne kadar hızlı ve doğru analiz yapabildiğini ortaya koyuyor.

Bu testte amaç, görselde yer alan kişiler arasından kediyle gerçek bağı olan kişiyi kısa sürede tespit etmek.

Peki, siz bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki resmin ortasında bir kedi, etrafında ise üç kız yer alıyor. İçlerinden biri kedinin sahibi.

Hangisinin kedinin sahibi olduğunu 5 saniyede bulabilir misiniz?

Görüntüye bakın ve dikkatlice inceleyin.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: