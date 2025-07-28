IQ testi: Satranç taşlarına bakın, gizli atları yakalayın...

Gözlem becerisini geliştirmeye yönelik zeka oyunları, başkalarının fark edemediği küçük ayrıntıları, örüntüleri veya gizli unsurları görme yeteneğinizi test eder. Bu tür bulmacalar genellikle dikkatli inceleme gerektiren görseller, diziler veya senaryolar içerir.

Düzenli olarak bu tür bulmacalarla ilgilenmek, beynin görsel bilgileri daha hızlı ve verimli işlemesini sağlar; odaklanmayı, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir.

Şimdi böyle bir gözlem testi yapmaya ne dersiniz? Bugünkü zeka oyunumuz, algınızı sınamak için özel olarak tasarlanmış.

İlk bakışta optik bir illüzyon gibi görünen bu görsel, satranç becerinizi de ölçüyor. Tahtanın üzerinde yalnızca satranç taşlarından “atlar” gizlenmiş durumda.

Peki, gerçekten keskin bir dikkate sahip misiniz? Öyleyse 20/20 görüş gücünüzü kullanın ve bu satranç tahtasında gizli olan atların tamamını sadece 9 saniyede bulun!

İlk bakışta, bu gözlem becerisi türü zeka bulmacası görseli bir satranç tahtası gibi görünüyor. Ancak bu satranç tahtasında birkaç şövalye kral var.

Yani, atlar gizlenmişti, ancak bu satranç tahtasında sadece bir at değil, aynı zamanda gizlenmiş daha fazla at da var.

Meydan okuma, satrançtaki at sayısını bulmaktır.

Evet, görsele dikkatlice bakın.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman doluyor...

3...2...1...

Satrançtaki at sayısını 9 saniyede bulabilenleri tebrik ederim; hepiniz birer dahisiniz ve hepiniz Einstein seviyesinde 140+ IQ'ya ve keskin görüşe sahipsiniz.

Ve tabii ki, bu görsel zeka bulmacasını çözebilecek %1'lik kesimdesiniz.

Tamam, şimdi satrançtaki at sayısını 9 saniyede bulamayanlar da endişelenmesin.

İşte çözümü: