IQ’su 140 olanlar bile çözemiyor! 100 kişiden sadece 3'ü resimdeki hayvanı bulabiliyor... Resimdeki hayvanı bulmaya dayalı yeni bir dikkat testi ile sizlerleyiz. Yeşilliklerle dolu bu resimdeki hayvanı ne kadar sürede bulabileceksiniz? Hemen kendinizi test etmeye başlayın...

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Görsel zeka testleri, genellikle görsel algı ve dikkat becerilerini ölçmek için kullanılan testlerdir.

Bu tür testlerde, bir resimde gizlenmiş veya karıştırılmış bir hayvanın bulunması istenir.

Bu tür testler, görsel algı, dikkat ve problem çözme becerilerini ölçerken aynı zamanda zihinsel esnekliği ve odaklanmayı da değerlendirir.

Bu tür testler, eğlenceli olmanın yanı sıra bilişsel becerileri geliştirmeye yardımcı olur.

Örneğin aşağıdaki görselde bulunan hayvanı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Sadece çok dikkatli bakan kişilerin kısa süre içerisinde bulduğu hayvanı görebilenler yüksek zekalı olarak kabul ediliyor.

Peki siz bu resimdeki hayvanı bulabilecek misiniz? Hadi hemen teste başlayın.

İşte o resim...

Yeşilliklerle dolu bu görselde bir adet hayvan yer alıyor. Şahin kadar keskin gözlere sahip olanlar resimdeki hayvanı gördü bile...

Eğer hayvanı göremediyseniz üzülmeyin. Testin cevabını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Biraz daha dikkatli bakın.

3...

2...

1...

Resimdeki hayvanı hala bulamadıysanız üzülmeyin. İşte resimdeki gizli hayvanın yeri...

Resimde bir adet kuş bulunuyordu. Kuş ekranın sol alt kısmında yer alıyor...