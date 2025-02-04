İŞKUR Gençlik Programı Başvurusu; 5 Günde 5 Bin TL, 15 Günde 15 bin TL...

Yağmur Dinç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem okumak hem de çalışmak isteyen üniversitelilere müjdeli haberi duyurdu.

Erdoğan, "İŞKUR Gençlik Programı"nı başlattıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir." denildi.

Para kazanmak isteyen üniversite öğrencileri, programa nasıl başvuracaklarını araştırmaya başladı.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin, katılacakları AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklarını vurgulayan Erdoğan, programın her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacağını söyledi.

Peki; İŞKUR Gençlik Programı 2025 başvurusu nasıl yapılır? İşte ödenecek ücret ve başvuru detayları...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2025

İŞKUR Gençlik Programı'na yönelik başvuru için genclik.iskur.gov.tr resmi sitesinden faydalanılması gerekiyor.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DETAYLARI 2025

GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI

Erdoğan, programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerin faydalanacağını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Günlük 1083 liralık ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Kampüslerde ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla öğrencilerimiz, iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacak."