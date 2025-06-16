İsrail-İran arası kaç kilometre? Havadan ve karadan mesafe...

Haber Merkezi

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İran-İsrail Savaşı, neticelerine bakılmaksızın gerek bölgesel gerekse küresel aktörlerle dünyadaki diğer olayları da etkileyecek potansiyele sahip. Bu nedenle bütün gelişmeler takip ediliyor.

Devam eden füze saldırıları ise akıllarda şu soruyu oluşturuyor: İran-İsrail arası kaç kilometre? Havadan ve karadan kaç km? İşte merak edilenlerin yanıtı...

İRAN - İSRAİL ARASI KAÇ KİLOMETREDİR

İran ile İsrail arasındaki doğrudan mesafe yaklaşık olarak 1.000 – 1.200 kilometre civarındadır.

Tahran (İran) – Tel Aviv (İsrail) arası: yaklaşık 1.600 kilometredir.

İki ülke doğrudan komşu değil, arada başka ülkeler vardır. Bu nedenle kara ve hava mesafeleri güzergâh seçimine göre değişebilir.

İran - Irak - Suriye - İsrail: Yaklaşık 1.800 – 2.200 kilometredir.