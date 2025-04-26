İstanbul depreminde en çok ihbar yapan ilçeler açıklandı! En çok ihbar o ilçeden geldi

Haber Merkezi

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde büyük korkuya neden olurken, binalarda oluşan hasarlara dair binlerce ihbar yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre, deprem ve artçıları sonrası toplam 6 bin 539 bina hasarı ihbarı alındı.

Yapılan incelemelerde, bu binalardan 1473’ünün hasarsız, 101’inin ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

Geriye kalan binlerce bina için değerlendirme süreci devam ederken, bazı ilçelerden gelen ihbar sayıları dikkat çekti.

EN ÇOK İHBAR O İLÇEDEN GELDİ

Depremin etkisiyle sarsılan ilçelerden Kadıköy, Avcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Bakırköy gibi yerlerde yüzlerce ihbar yapılırken, listenin en tepesinde bir ilçe yer aldı: Bahçelievler.

Tam 591 hasar ihbarıyla ilk sıraya yerleşen Bahçelievler, olası büyük İstanbul depremine karşı en kırılgan bölgelerden biri olabileceğini gözler önüne serdi.

En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu.