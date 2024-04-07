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İstanbul için vakit geldi! Herkes hazırlıklı olsun, gitmeye niyeti yok...

İstanbul için vakit geldi! Herkes hazırlıklı olsun, gitmeye niyeti yok... Birkaç gündür ılık havaları yaşayan İstanbullular için uyarı yapıldı. Bayram öncesi serinliği yolda! Geç saatlerden itibaren hava durumu değişecek, sel akıp gidecek.