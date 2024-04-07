İstanbul için vakit geldi! Herkes hazırlıklı olsun, gitmeye niyeti yok...

ensonhaber.com
Nisan ayının ilk günlerini güneşli geçiren İstanbullular, sokaklara akın etti.
Sıcak havanın tadını çıkaranlar tişört ve şortlarla gezintiye çıktı.
Ancak hevesler kursakta kalacak... Uyarı geldi, İstanbul işaret edildi.
İşte hava durumu detayları...
Yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan İstanbul hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığı 7 Nisan Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşüyor.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.