İstanbul’a 1.5 saat uzaklıkta: Buraya yolu düşen dönmek istemiyor

Haber Merkezi

Ekonomik dalgalanmalar ve değişen yaşam öncelikleri, Türkiye’de tatil tercihlerini de yeniden şekillendiriyor.

Uzun yıllar boyunca Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi popüler tatil merkezleri gözde destinasyonlar arasında yer alırken, son dönemde bu tablo değişmeye başladı.

Artan fiyatlar ve kalabalıktan uzaklaşma isteği, tatilcileri daha sade, doğayla iç içe rotalara yöneltti.

Bu değişimin en dikkat çeken adreslerinden biri ise Marmara Bölgesi’nin saklı cenneti Yalova oldu.

Yıllar boyunca günübirlik ziyaretlerle anılan bu şehir, artık konaklamalı tatiller için tercih edilen bir merkez haline geldi.

UYGUN FİYAT, HUZUR VE DOĞA AYNI YERDE

Bir zamanlar yalnızca termal turizmiyle anılan Yalova, bugün hem deniz tatili yapmak isteyenleri hem de stresten uzaklaşmak isteyenleri cezbediyor.

Kalabalık tatil merkezlerinin aksine Yalova, doğal yapısını büyük ölçüde korumuş durumda. Göz alıcı plajları, şelaleleri ve yemyeşil ormanları ile hem ruhen hem ekonomik olarak dinlendirici bir tatil sunuyor.

Uzmanlar, pandemi sonrası dönemde insanların kalabalıktan uzak durma eğilimlerinin de bu değişimde etkili olduğuna dikkat çekiyor.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük metropollere yakınlığıyla hafta sonu kaçamakları için de ideal bir nokta.