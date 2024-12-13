İstanbul’a 3 saat uzaklıkta! Ücretsiz giriliyor ve kışın şifa dağıtıyor

Haber Merkezi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul ve Ankara'ya sadece üç saatlik mesafede bulunan ve "Bursa'nın Pamukkalesi" olarak bilinen Kurşunlu Travertenleri, kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Maden suyu sondaj çalışmaları sırasında keşfedilen termal suyu ile ünlü olan bu doğal güzellik, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kurşunlu Travertenleri, eşsiz beyaz traverten tabakaları, şelaleleri ve etrafındaki göletlerle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Üstelik bölgeye giriş tamamen ücretsiz, bu da doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip bir fırsat yaratıyor.

Soğuk kış günlerinde sıcak termal sularda rahatlamak isteyenler için ideal bir mekan olan Kurşunlu Travertenleri, piknik yapmak isteyenler için de uygun alanlar sunuyor.

Bursa'nın bu gizli cennetine olan rağbet, kışın daha da artıyor.

NASIL GİDİLİR?

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan ve doğaseverlerin gözdesi haline gelen Kurşunlu Travertenleri, ulaşım açısından oldukça kolay bir konumda bulunuyor.

İstanbul'dan Kurşunlu Travertenleri’ne gitmek isteyenler, İstanbul-Ankara otoyolunu takip ederek İnegöl ilçesine ulaşabilirler. İnegöl’e vardıklarında ise yol üzerindeki tabelaları takip ederek 20 kilometre daha ilerlediklerinde travertenlere ulaşmış olacaklar.

Ankara’dan gelenler ise Ankara-Bursa yolu üzerinden İnegöl ilçesine yönlendirilerek, İnegöl ilçe merkezinden yaklaşık 20 kilometre sonra Kurşunlu Travertenleri’ne varabilirler.

Bursa’dan gitmek isteyenler ise Bursa-Ankara yolunu takip ederek İnegöl ilçesine ulaşabilir ve ardından Kurşunlu Travertenleri’ni gösteren tabelaları takip ederek 20 kilometre sonra bu doğal harikaya ulaşabilirler.