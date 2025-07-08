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İstanbul’a Çarşamba uyarısı geldi: Resmen 50 dereceye çıkacak

Çarşamba günü ülkemize giriş yapacak olan sıcak hava dalgasıyla birlikte yeni bir uyarı geldi. İstanbullular dikkat! Resmen 50 dereceye ulaşacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İstanbul’a Çarşamba uyarısı geldi: Resmen 50 dereceye çıkacak

Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi.

Çarşamba günü Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni sıcak hava dalgası, özellikle Marmara Bölgesi'nde etkisini sert şekilde gösterecek.

Uzmanlar, İstanbul’da yaşayan vatandaşları uyardı.

"50 DERECEYE ULAŞACAK"

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, çarşamba günü İstanbul'da yer sıcaklığı konusunda vatandaşları uyardı.

50 dereceye kadar çıkacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çarşamba günü İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye ulaşacak. Suratımıza yerden bir buhar tabakası çarpacak.”

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