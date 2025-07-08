İstanbul’a Çarşamba uyarısı geldi: Resmen 50 dereceye çıkacak Çarşamba günü ülkemize giriş yapacak olan sıcak hava dalgasıyla birlikte yeni bir uyarı geldi. İstanbullular dikkat! Resmen 50 dereceye ulaşacak.