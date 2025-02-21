İstanbul’da arsa fiyatları tavan yaptı! İşte, arsaların en pahalı olduğu ilçeler

Haber Merkezi

Emlak piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyorken İstanbul’da yer alan arsaların fiyatları belirgin bir şekilde yükseliş gösterdi.

Bir gayrimenkul veri analitiği ve içgörü platformu olan Endeksa tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda İstanbul’daki arsa fiyatları son bir yılda yüzde 36,31 oranında artış göstererek metrekare başına ortalama 18 bin 362 TL'ye ulaştı..

Paylaşılan verilere göre İstanbul’un 6 ilçesinde arsa metrekare fiyatları 100 bin TL’yi aşarak adeta rekor kırdı. Son yıllarda konut fiyatlarında zirveyi başka illere kaptıran İstanbul, arsa değerleriyle Türkiye’nin en pahalı şehri oldu.

ARSA FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇELER

10 – Gaziosmanpaşa: 62.279 TL/m2

9 – Kağıthane: 68.361 TL/m2

8 – Güngören: 69.128 TL/m2

7 – Kadıköy: 78.431 TL/m2

6 – Şişli: 102.419 TL/m2

5 – Bayrampaşa: 103.669 TL/m2

4 – Zeytinburnu: 104.788 TL/m2

3 – Bakırköy: 108.880 TL/m2

2 – Beyoğlu: 111.219 TL/m2

1 – Beşiktaş: 160.015 TL/m2