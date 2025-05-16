İstanbul'da hayat duracak! Tarih verildi: Şimdiden bilin...

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yönetim sorunlarıyla yine gündemde.

Ekrem İmamoğlu ve yönetimindekilerin usulsüz uygulamaları nedeniyle mağdur olan belediye personeli artık hakkını grev ve protestolarla arıyor.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için 24 Nisan'da grev kararı alan işçiler, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülen arabuluculuk sürecinde de yine anlaşılamayınca, grev tarihini duyurdu.

İSTANBUL'DA SEFER YAPILMAYACAK

Bu kapsamda 27 Mayıs’ta metro seferlerini durdurma kararı alındı. Sendika, grev kararını işçilere mesajla bildirildi.

O mesajda, “Değerli emekçilerimiz son dönemde işveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan teklif, beklentilerimizin çok altında kalmış olduğundan, istişareler neticesinde Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezi’ne 27 Mayıs 2025 tarihinde grev kararı alınması yönünde görüş bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Krizin çözülememesi halinde İstanbul’da metro seferleri duracak, her zaman olduğu gibi yine 16 milyon vatandaş mağdur olacak.