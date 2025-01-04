İstanbul’da toplu taşımaya zam geliyor! Pazartesiden itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

26 Aralık’ta yapılması planlanan ancak 6 Ocak’a ertelenen UKOME toplantısı, İstanbul’da toplu taşıma ücretlerinin geleceğini belirleyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) alt komisyonlara sunduğu yüzde 55 zam teklifi, dikkatleri üzerine çekti.
Halihazırda 20 TL olan tam basım ücreti, zam kararıyla birlikte önemli bir artış gösterecek.
Gözler, 6 Ocak’ta alınacak kararlarda; zamlı tarifelerin ise 13 Ocak’tan itibaren uygulanması bekleniyor.
TAM BİLET NE KADAR OLACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sunduğu zam teklifi kabul edilirse, 13 Ocak 2025 itibarıyla toplu taşıma ücretlerinde önemli bir artış yaşanacak.
Tek geçiş ücreti 20 liradan 31 liraya yükselirken, 180 biletlik abonman ücretleri de 2 bin 433 lirayı bulacak.
UKOME toplantısı, İstanbul’da toplu taşıma ve taksi ücretlerinde değişikliğin kapısını aralıyor. Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve füniküler gibi ulaşım araçlarının yanı sıra taksi tarifelerinde de yeni fiyatlar 6 Ocak’ta belirlenecek.