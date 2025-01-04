Haberler



Bilgi



İstanbul’da toplu taşımaya zam geliyor! Pazartesiden itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

İstanbul’da toplu taşımaya zam geliyor! Pazartesiden itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar İstanbul’da gözler 6 Ocak’ta yapılacak olan UKOME toplantısına çevrildi. Yeni yılda geçerli olacak toplu taşıma tarifesi, bu toplantıda netlik kazanacak. Zamlı ücretler ise pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek.