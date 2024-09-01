İstanbul’da ücretsiz ulaşım: Vatandaşlar bayram edecek

Haber Merkezi
2024/2025 eğitim-öğretim yılı yaklaşıyor.
9 Eylül Pazartesi günü, milyonlarca öğrenci ders başı yapacak.
Bu dönemde en çok merak edilen konulardan biri ise toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıydı.
UKOME toplantısından beklenen karar çıktı ve bu konuda netlik sağlandı.
İLK GÜN ÜCRETSİZ
UKOME’den müjdeli haber geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül’de, İstanbul’da toplu taşıma sabah 06.00’dan öğlen 14.00’e kadar ücretsiz olacak.
Bu uygulama, hem öğrencilerin hem de velilerin okula ulaşımını kolaylaştıracak.