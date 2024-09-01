İstanbul’da ücretsiz ulaşım: Vatandaşlar bayram edecek 2024/2025 eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala UKOME’den müjde geldi. İstanbul’da o saatler arası ulaşım ücretsiz oluyor.

Haber Merkezi

2024/2025 eğitim-öğretim yılı yaklaşıyor.

9 Eylül Pazartesi günü, milyonlarca öğrenci ders başı yapacak.

Bu dönemde en çok merak edilen konulardan biri ise toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıydı.

UKOME toplantısından beklenen karar çıktı ve bu konuda netlik sağlandı.

İLK GÜN ÜCRETSİZ

UKOME’den müjdeli haber geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül’de, İstanbul’da toplu taşıma sabah 06.00’dan öğlen 14.00’e kadar ücretsiz olacak.

Bu uygulama, hem öğrencilerin hem de velilerin okula ulaşımını kolaylaştıracak.