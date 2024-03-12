İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Artık tamamen ücretsiz... İstanbulkart kullanıcılarına müjdeli bir haber var! Mobil uygulama üzerinden yapılan bu yeni uygulama ile kullanıcılar, başka İstanbulkartlara para transferini tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

ensonhaber.com

İstanbulkart kullanıcıları için sevindirici bir gelişme var.

Artık İstanbulkart sahipleri, mobil uygulama üzerinden kendi kartları arasında veya istedikleri başka bir kullanıcının İstanbulkartına ücretsiz bir şekilde para transferi yapabilecekler.

Üstelik bu işlemi gerçekleştirmek için IBAN gibi karmaşık bilgilere ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonu numarası, e-mail veya T.C. kimlik numarası gibi kolay adreslerle transfer tamamlanabilecek.

KOLAS (Kolay Adres) sistemi sayesinde, para transferi yapmak hiç olmadığı kadar basit hale geliyor.

7/24 para gönderilebilecek

Artık İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar, FAST ile diğer banka ve ödeme kuruluşları arasında 7/24 ücretsiz bir şekilde para transferi gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinde kullanıcılara tanımlanan IBAN sayesinde, dijital hesaplardan FAST özelliği ile tüm banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplar arasında para gönderimi ve alımı da yapılabilecek.

Bu sayede, kullanıcılar kolaylıkla diğer bankalardaki hesaplara da para transferi yapabilecekler.