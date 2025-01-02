İstanbulkart vizeleme ücreti 2025: İstanbulkart nasıl vizelenir

Yağmur Dinç

İstanbulkart'ı indirimli kullanan vatandaşların her yıl vize işlemi yapması gerekiyor. Bunun nedeni ise, öğrencilerin öğrenci sürelerinin ve öğretmenlerin görevlerinin devam ettiğini beyan etmek.

Kartın son vize tarihinden evvel güncelleme işlemi yapılmazsa bloke oluyor ya da tam tarifeye geçiyor.

İstanbulkart vize işlemini yapacak olanlar, ücreti de araştırıyor.

Peki vize ücreti ne kadar oldu 2025? İşte detaylar...

İSTANBULKART VİZELEME 2025

Ücretsiz Kartlar İçin;

1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.

2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

İndirimli Kartlar için;

1. İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 35TL bakiye bulunması gerekmetedir. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir.

2. Biletmatik ekranında "35TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.

3. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.

4. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.