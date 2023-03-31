İstanbulkart'a Ramazan hediyesi! 20 Nisan son... Bu yapana 100 lira yüklenecek! İstanbulkartı olan her vatandaşın faydalanabileceği 100 TL kampanyası için son gün 20 Nisan olarak açıklandı.

Megakent'te toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için İstanbulkart sahibi olmak gerekiyor.

Bilinen "akbil" olan İstanbulkart'a dair detaylar BELBİM tarafından halka açıklanıyor.

İstanbulkart, yalnızca araçlarda değil marketlerde ve bazı ödeme noktalarında da geçerli oluyor.

İstanbul'da yaşayan fiziksel İstanbulkart sahiplerine özel bir Ramazan kampanyası duyuruldu.

Kampanya kapsamında, A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK Marketler'den yapılan alışverişler, para kazandıracak.

Ramazan ayı boyunca 250 lira ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, ikinci ödemede 15 lira, üçüncü ödemede 20 lira, dördüncü ödemede 25 lira ve beşinci ödemede 40 lira olmak üzere toplamda 100 lira iade kazanabilecekler.

İstanbulkart 100 TL iadesi almak isteyenler, kampanya koşullarını araştırıyor.

Kampanya koşulları

İstanbulkart Ramazan iadesi için gereken şartlar şu şekilde:

Kampanyaya katılmak için İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden "Kampanyaya Katıl" butonuna tıklanması gerekiyor.

İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gerekiyor.

Kampanyadan sadece bir kez faydalanılabilir ve ödemelerin tamamı aynı İstanbulkart ile yapılması gerekiyor.

Ödüller, İstanbulkart'a talimat olarak gönderilecektir. Belbim AŞ, kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Kampanya 20 Nisan tarihine kadar geçerlidir.