İstanbulluların hevesi kursağında kaldı! 2 Şubat’ta resmen geri geliyor İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için meteoroloji uzmanlarından uyarı geldi. Bu yağışlara aldırmayın. 2 Şubat tarihinde geri gelecek.

ensonhaber.com

Marmara bölgesindeki Sakarya, Yalova, İstanbul, Bursa, Düzce ve Kocaeli illerini etkileyen önemli bir gelişme, Hava Forum tarafından duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde verilen tahminle birlikte Cumartesi gecesinden itibaren bölgede yağışlar başladı.

Özellikle İstanbul’da bugünden itibaren karla karışık yağmur gelmeye başladı. Ancak vatandaşların kar hevesi kursağında kalacak.

Hava Forum'un aktardığı bilgilere göre, söz konusu illerde yaşayan vatandaşlar, kar yağışına yönelik hayallerinin suya düşebileceği uyarısı yapıldı.

2 Şubat tarihine dikkat çeken uzmanlar resmen eski günlerin geri geleceğini duyurdu.

2 Şubat'ta geliyor

Hava Forum'dan aktarılan bilgiye göre, 2 Şubat tarihinden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar artış gösterecek.

Hava Forum, yaptığı açıklamada, “İstanbul'da maalesef halâ kar beklentimiz yok. Hafta sonu hava soğuk ve ara ara yağmurlu... Pazar gecesi ve pazartesi sulu kar şeklinde yağışlar görülebilir, son verilere göre şehir merkezinde örtü gözükmüyor. 2 Şubat itibarıyla ise sıcaklıklar artıyor. Sonrasını takipteyiz...” ifadelerine yer verdi.