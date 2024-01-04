İstanbul'un başı dertte! 8 Ocak'ta geliyor...Tam 8 gün sürecek!

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Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayınladı.
Yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı bekleyenler, müjdeyi aldı.
AKOM, 8 gün sürecek hava durumu için tarih verdi.
Tarih verildi
8 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da Sibirya soğukları etkili olacak.
Soğuk hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının 5-8 derece birden azalması, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
Yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.
Sibirya soğukları 15 Ocak'a kadar etkili olacak.