İstanbul'un başı dertte! 8 Ocak'ta geliyor...Tam 8 gün sürecek!
ensonhaber.com

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayınladı.

Yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı bekleyenler, müjdeyi aldı.

AKOM, 8 gün sürecek hava durumu için tarih verdi.

Tarih verildi

8 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da Sibirya soğukları etkili olacak.

Soğuk hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının 5-8 derece birden azalması, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

Sibirya soğukları 15 Ocak'a kadar etkili olacak.