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İstanbul'un başı dertte! 8 Ocak'ta geliyor...Tam 8 gün sürecek!

İstanbul'un başı dertte! 8 Ocak'ta geliyor...Tam 8 gün sürecek! AKOM'un yaptığı meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul, 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek.